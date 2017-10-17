Начальник главка МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин на заседании в президентском Совете по правам человека предложил наказывать работников учебных заведений и родителей за участие детей в протестных акциях, сообщает РИА "Новости".

Валиулин отметил необходимость внесения поправки в законодательство, "чтобы ответственность усилилась, не только в отношении детей, которые не знают, на что идут".

Учителей, по его мнению, следует наказывать, так как они "отвечают не только за учебу, но и за воспитание".

По словам борца за общественную безопасность, правоохранительные органы сегодня обеспокоены изменением среднего возраста участников протестов. "Статистика говорит, что процентное соотношение молодежи, которая в них участвует, увеличивается", — отметил Валиулин.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева рассказала о необходимости работать с протестной молодежью, которая выступает "против всего плохого".