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Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин провел совещание по вопросу, связанному с содержанием так называемых бесхозных сетей, подчеркнув, что для горожан не имеет значения, кто владеет трубами, которые доставляют массу проблем.

Власти краевой столицы в настоящее время продолжают инвентаризацию бесхозяйных сетей с последующим оформлением их в муниципальную собственность. Затем сети планируется передавать на содержание ресурсоснабжающим организациям.

В свою очередь, ресурсовики заверили главу администрации, что продолжат устранение аварийных повреждений на бесхозных сетях.

Что касается наибольших сложностей, то они возникают на участках, относящихся к частной собственности. В данном случае владельцы участков могут потребовать выноса транзитных сетей со своей территории.