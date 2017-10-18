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Неважно, кто владеет: бесхозные сети в Барнауле обещают привести в порядок

, ИА "Амител"
По словам сити-менеджера, горожанам все равно, кто хозяин труб, главное, чтобы они нормально функционировали
Фото: bryansku.ru
 
Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин провел совещание по вопросу, связанному с содержанием так называемых бесхозных сетей, подчеркнув, что для горожан не имеет значения, кто владеет трубами, которые доставляют массу проблем. 
 
"Барнаульцам нет разницы, на кого оформлены водопроводные или отопительные трубы. Главное, чтобы оказывались качественные коммунальные услуги, в кратчайшие сроки устранялись повреждения. Наша задача – находить решение проблемных вопросов", — цитирует слова главы администрации пресс-центр мэрии.
 
Власти краевой столицы в настоящее время продолжают инвентаризацию бесхозяйных сетей с последующим оформлением их в муниципальную собственность. Затем сети планируется передавать на содержание ресурсоснабжающим организациям.
 
В свою очередь, ресурсовики заверили главу администрации, что продолжат устранение аварийных повреждений на бесхозных сетях.
 
Что касается наибольших сложностей, то они возникают на участках, относящихся к частной собственности. В данном случае владельцы участков могут потребовать выноса транзитных сетей со своей территории.
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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