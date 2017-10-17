Артист Кирилл Толмацкий, известный как Децл, подарил московскому парку "Зарядье" авокадо, которые вырастил сам, сообщается на странице парка в Facebook.

"Мы до сих пор в шоке. Ну не каждый день все-таки к тебе в гости приезжает Децл с женой и сыном и говорит: "Ребят, я вам тут два вида авокадо привез, которые сам вырастил, берите!", — говорится в сообщении.

Отмечается, что музыкант вырастил два разных вида авокадо из косточек. В комментариях к записи в Twitter-аккаунте "Зарядья" он отметил, что "любит возиться с растениями". "Орхидеи, Гиацинты, Розы, Гибискус, Физалис. Люблю возиться с растениями", — написал Толмацкий.

Парк "Зарядье" в Москве открыли в День города 9 сентября.