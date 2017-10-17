Школьники забили до смерти бездомного в Смоленской области

В городе Рославле Смоленской области подростки избили 64-летнего бездомного, который от полученных травм скончался в больнице, сообщает "Интерфакс".

Нападавших было двое: учащиеся местной школы 14 и 15 лет. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК России). По закону ответственности по этой статье подлежат лица, достигшие 14-летнего возраста.

Мужчину нашли на улице с множественными травмами 8 октября. На четвертый день после госпитализации, 11 октября, он скончался.

В паблике "Подслушано в Рославле" пишут, что причиной смерти был перелом основания черепа. "Малолетка его бил один, ребра поломал, мужчина вскоре стал кровью плеваться (легкие проткнуты), ему вызвали скорую", - отметил один из членов сообщества.