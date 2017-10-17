Минкультуры предложило пускать в кино по паспорту

Министерство культуры предлагает запретить несовершеннолетним посещать мероприятия, имеющие категорию 18+, и показывать трейлеры 18+ перед фильмами с более низким возрастным цензом, передает ТАСС.

Законопроект находится на рассмотрении в администрации президента России и скоро будет внесен в Госдуму, сообщила директор нормативно-правового департамента Минкультуры РФ Наталья Ромашова.

"Мы предлагаем не только закрепить и оставить механизм, который носит предупредительный характер, но и ввести некие запреты, например, запретить организаторам театрально-зрелищных мероприятий, концертных мероприятий вообще допускать детей, если эти мероприятия носят категорию 18+", — рассказала Ромашова в ходе заседания экспертного совета.

"Мы с удовольствием будем поддерживать законопроект", — заявила глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

В случае если законопроект будет принят в настоящем виде, организаторы мероприятий будут обязаны спросить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, если возникнут сомнения в возрасте посетителя.

Кроме того, планируется уменьшить со 100 до 50 метров минимальное расстояние, на котором может распространяться информация с грифом 18+ от детских учреждений — школ, детсадов и не только.