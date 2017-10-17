Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об образовании в Санкт-Петербурге инновационного кластера с аутентичными научными центрами, лабораториями, учебными корпусами и жильем, передает ТАСС.

Соответствующий документ размещен на официальном сайте кабмина. "Совсем недавно я подписал постановление о создании на территории Пушкинского района Петербурга нового инновационного кластера", — сказал премьер во время посещения форума "Открытые инновации" в "Сколково".

Медведев также подчеркнул, что новый кластер будет включать в себя новый кампус для Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

Ранее Медведев сказал, что Россия располагает возможностями для обеспечения цифрового суверенитета.