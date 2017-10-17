В рамках подготовки к домашнему чемпионату мира по футболу сборная России проведет контрольный матч с командой Бразилии. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Встреча состоится 23 марта 2018 года в Москве. Место проведения будет объявлено позже.

Ранее национальная команда России на своем поле в Казани сыграла вничью со сборной Ирана в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. До этого они переиграли команду Южной Кореи в контрольном матче.