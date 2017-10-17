Неизвестные науке бактерии обнаружены в Якутии

Группа российско-американских исследователей обнаружила в якутских льдах неизвестные науке бактерии, возраст которых превышает три миллиона лет, сообщает "Русская планета".

Уникальные микроорганизмы были найдены в ледниках в районе Мамонтовой горы — природного объекта, включенного в маршруты международных геологических экскурсий.

Не менее 10% из обнаруженных бактерий ранее не были известны ученым.

Отмечается, что находка может нести в себе угрозу из-за того, что человек никогда не сталкивался с этими микроорганизмами: неизвестно, как бактерии повлияют на здоровье людей.