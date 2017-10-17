Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в ближайшие годы пенсионные пособия в стране будут только увеличиваться, сообщает RNS.

"Сокращения пенсий не будет, у нас только рост пенсий", — заявил Топилин. Таким образом министр ответил на появившуюся в ряде СМИ информацию о возможном сокращении размера пенсий.

В пресс-службе Минтруда для корректности призвали отдельно рассматривать пенсии неработающих и работающих пенсионеров.

Как отметили в ведомстве, снижение средних показателей выплат по страховым пенсиям обусловлено решениями о неиндексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Одновременно с этим пенсии неработающих граждан растут темпами выше инфляции.

Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов отметил, что страховые пенсии в реальном выражении в ближайшие три года будут увеличиваться. По его словам, их сокращения не произойдет потому, что они индексируются по инфляции, а в 2018 году они даже превысят ее уровень на 0,5%.