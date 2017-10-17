Обращение заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке по поводу фильма "Матильда" появилось на канале Поклонской на YouTube.

"Не надо путать свободу самовыражения с посягательством на историческую правду и нравственные основы", — заявила Поклонская, подчеркнув, что государь в фильме теряет сознание от вожделения к танцовщице.

"Хотят заставить мириться с изрядной порцией мерзости, неуважения и попыткой в очередной раз показать нам же за наши деньги, что мы не в силах постоять за свою веру, ценности и Родину", — отметила депутат.

Ранее Поклонская на своей странице в Facebook написала, что нескольких крымских прокуроров, открыто выступавших против фильма "Матильда", уволили и даже лишили гражданства.