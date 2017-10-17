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Столкновения митингующих с полицией проходят в Киеве

, ИА "Амител"
От украинской власти требуют принятия хотя бы одного решения на благо народа

У здания Верховной рады в Киеве начались столкновения между участниками митинга и сотрудниками правоохранительных органов, уже есть несколько пострадавших, сообщают "Известия".

Протестующие планировали установить палатки возле парламента, но этому воспрепятствовали стражи порядка. Также демонстранты пытались повредить рамки металлоискателей и отобрать щиты у полицейских. В итоге один полицейский пострадал.

Неизвестные распылили в ходе столкновения некий газ. Всего, по словам медиков, пострадали не менее трех человек. Также участники акции забросали яйцами представителя фракции "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко

Митинг был организован 17 октября экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и его сподвижниками. В ходе акции Саакашвили выдвинул ультиматум депутатам Верховной рады: если украинские власти "не примут ни одного решения на благо народа" до конца дня, участники акции разработают новый план действий.

Президент Украины Петр Порошенко с пониманием относится к акции протеста возле Верховной рады и надеется, что митинг будет носить мирный характер, сообщает РИА "Новости". Он отметил, что большая часть озвученных организаторами акции требований совпадают с инициативами руководства страны.

"Мы абсолютно открыты к сотрудничеству с любыми инициативами, и не надо стучать в открытые двери", — сказал Порошенко.

Он также выразил надежду, что митинги пройдут мирно, "абсолютно спокойно и эффективно завершатся и будут содействовать принятию в том числе президентских законопроектов".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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