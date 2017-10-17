Пользователи Сети обсуждают видео, которое снял российский школьник Владислав Родионович. "Начинающий блогер" решил перепроверить "миф" об огненном шаре, который появляется в воздухе, если плеснуть стакан воды на сковороду с кипящим маслом.

В начале записи он задается вопросом: "Что будет, если в кипящее масло добавить воды?". После приготовлений он набирает стакан воды и выплескивает его на масло.

В итоге огненный шар размером с половину кухни сжег занавески и оплавил потолок. Школьник пришел в ужас от результата, вспомнив про маму.

В комментариях под роликом зрители заочно "наградили" школьника премией Дарвина.