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РПЦ удивила идея депутата Госдумы юридически признать факт венчания

, ИА "Амител"
Чтобы уравнять в правах и обязанностях россиян, которые регистрировали брак в ЗАГСе и тех, кто только венчался в церкви

Фото: findprince.ru

Инициатива депутата Госдумы Владимира Сысоева юридически признать факт венчания стала неожиданностью для официальных представителей Московского патриархата, сообщает "Интерфакс".

"Данное предложение с Русской православной церковью не обсуждалось, и новость о том, что оно выдвинуто, стала для нас неожиданностью", — отметил замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он напомнил, что практика регистрации церковью браков была обычной для Российской империи, где Русская православная церковь являлась государственной. Кроме того, подобная практика до сих пор существует и в некоторых европейских странах, где местная церковь имеет статус государственной.

Однако, по мнению Кипшидзе, "возвращение этой практики в условиях, когда российское государство является светским, как представляется, может иметь ряд затруднений, связанных с изменением всего комплекса законодательства".

С другой стороны в современной правоприменительной практике очень разные обстоятельства используются, например, судом при установлении прав и обязанностей лиц, проживающих вместе.

"Так, известны многие случаи, когда факт совместного проживания и ведения совместного хозяйства учитывался судом при определении прав и обязанностей данных лиц. В этом контексте не исключаю, что факт венчания людей, проживающих вместе, но не имеющих государственной регистрации брака, мог бы также учитываться судом без всякой необходимости каких-то радикальных законодательных изменений", — отметил Кипшидзе.

Ранее сообщалось, что Сысоев предлагает принять поправки в Семейный кодекс, которые уравняли бы в правах и обязанностях тех россиян, которые регистрировали брак в ЗАГСе и тех, кто только венчался в церкви.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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