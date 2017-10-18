Министр финансов Антон Силуанов на встрече в Госдуме с фракцией "Справедливая Россия" заявил, что разовая выплата пенсионерам в пять тысяч рублей в начале 2017 года практически компенсировала недоиндексацию пенсий, пишет "Российская газета".

"Эта пятитысячная надбавка практически компенсировала недоиндексацию, которая сложилась. Чем меньше пенсия, тем больше пятитысячная надбавка компенсировала недоиндексированный один год уровень пенсии", — уверен Силуанов.

Он отметил, что в предыдущие годы индексацию пенсий неработающему населению "осуществляли темпами более высокими, чем фактически была инфляция, за исключением одного года". Это связано с тем, что индексация осуществлялась на плановый уровень инфляции. Например, в 2016 году пенсии проиндексировали на 5,7% при инфляции 5,4%.

Депутаты возразили министру, отметив, что недоиндексация пенсий составляет 1100 рублей в месяц. Тот с этим утверждением не согласился и заявил, что считает "более справедливыми" принятые поправки в законодательство о том, что пенсии станут индексироваться на фактический уровень инфляции, то есть за предыдущий финансовый год.

"Что касается работающих пенсионеров, то работающие пенсионеры получают заработок", — напомнил Силуанов. По его словам, с учетом роста зарплат доходы таких пенсионеров даже без индексации пенсии будут больше, чем у неработающих.