Ученые из Гарвардского университета, проанализировав данные о недавних изменениях на Солнце, спрогнозировали мощную вспышку, которая может привести к масштабным катастрофам, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на The Astrophysical Journal.

Специалисты пришли к выводу, что следующая сильная вспышка произойдет в ближайшее время. По их оценкам, вероятность возникновения аномалии в течение 10 лет составляет 12%.

Исследователи полагают, что по количеству выделяемой энергии вспышка будет аналогична той, в результате которой в 1859 году возникла геомагнитная буря под названием "Событие Кэррингтона".

В случае, если это природное явление повторится снова, это может привести к нарушению работы энергосистем по всему миру и систем охлаждения на ядерных электростанциях и отключению интернета. Вспышка также, по мнению ученых, способна спровоцировать техногенные аварии и повышение уровня радиации, что, в свою очередь, может повлечь за собой человеческие жертвы.

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