Федеральные чиновники предложили публиковать в интернете расходные статьи, на которые пойдет курортный сбор. Предполагается, что это будут списки туристических и культурных объектов, на восстановление которых направят полученные деньги, пишет "Парламентская газета".

"Поддерживаю позицию министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова, который рекомендовал регионам — участникам эксперимента по взиманию сбора — создать специализированные сайты о расходовании средств", — заявил спикер Ставропольской краевой думы Геннадий Ягубов по итогам совещания на эту тему с участием федеральных парламентариев и чиновников в Ставрополе.

Согласно инициативе, перечень объектов для ремонта и восстановления, доступный из любой точки с интернетом, наглядно покажет гостям, на что и сколько их денег потрачено.

Не высказали возражений и представители остальных "экспериментальных" регионов — Алтайского и Краснодарского краев, а также Крыма. До конца октября они собираются принять местные законы, регулирующие процедуру взимания 50 рублей с человека в сутки и их дальнейшего распределения.

Ожидается, что законы заработают с 1 января 2018 года, что позволит туробъектам подготовиться к 1 мая — дню начала взиманий.

Под закон подпадут не все гостиницы регионов-участников. Например, на Ставрополье — только расположенные в Кисловодске, Ессентуках, Железноводске и Пятигорске.