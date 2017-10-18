Среда, 18 Октябрь, 10:27

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы планируете отдохнуть на ноябрьские праздники?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,34
€ 67,46
Brent
$ 51,5
3°
Обь
103см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Год экологии - 2017Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017
Новости

Адвокат Учителя прокомментировал видеообращение Поклонской к Чайке

, ИА "Амител"
По словам защиты режиссера, картина "Матильда" является фильмом о любви

Фото: thepiratebay3.org

Защита режиссера Алексея Учителя подчеркивает, что картина "Матильда" является не "провокацией", а добрым фильмом о любви. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Константина Добрынина.

Напомним, в начале недели Генпрокуратура сообщила, что не нашла оснований для запрета показа фильма по запросу Поклонской. Но во вторник депутат записала видеообращение к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, в котором попросила его отозвать прокатное удостоверение, которое было выдано фильму, и признать его "провокационным экстремистским материалом".

"Наталья Владимировна любит употреблять понятие "провокация". Однако стоит заметить, что фильм "Матильда" провоцирует только тем, что это очень хорошее и доброе кино — кино о любви", — цитирует агентство слова Добрынина.

Также отмечается, что режиссер Федор Бондарчук, комментируя действия Поклонской, связанные с "Матильдой", ранее заявил, что депутата необходимо остановить.

На встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов его спросили, считает ли он ситуацию вокруг фильма продуманной пиар-акцией.

"Безусловно, это не пиар-акция, потому что количество проверок… Ничего себе пиар-акция — сожженные машины, разбитые кинотеатры и реальные угрозы в адрес создателей. Я это категорически не приветствую, и эту девушку молодую надо бы как-то остановить", — произнес режиссер.

Напомним, лента Учителя посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. "Матильда" выходит в прокат 26 октября.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

18.10.2017 09:37
- гость -

эту девушку молодую надо бы как-то остановить

этой "девушке" 38 скоро исполняется, как бы давно не девочка, чтобы глупостью очаровывать

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
10:26
Житель Тайваня купил игру Gran Turismo Sport вкупе с реальным автомобилем 0
10:24
Алтайские власти рассказали, какие крупные объекты достроят в 2018 году 0
10:13
Минсельхоз предлагает увеличить в 20 раз штрафы за рыбное браконьерство 1
10:03
Третий раз за год на Алтае начинает цвести маральник 0
10:00
Гараж и баню снесут у жительницы села из-за нарушения энергобезопасности 1
09:50
Барнаул станет центром бизнес-знакомств и деловых знаний в декабре 0
09:47
Вся жизнь в растяжке: подборка самых крутых боев Ван Дамма в кино 0
09:39
Пенсионерка попала под фуру на проспекте Калинина в Барнауле 0
09:23
Forbes оценил выручку компании "Мария-Ра" в 76 миллиардов рублей 2
09:13
Более 40 человек тушили полыхавший дом в Барнауле 1
09:02
Кроссовер въехал в автобус №53 в Барнауле 0
09:00
Владелец израильской компании приехал за помощью к российскому стоматологу 4
08:56
Дочь Кокшенова подтвердила госпитализацию актера с инсультом 1
08:41
"Это искусство": в Барнауле открывается новая тату-студия 1
08:30
Новые услуги мобильной коммерции для В2В-клиентов запустила Tele2 0
08:28
Шестибалльные пробки образовались на дорогах Барнаула утром 18 октября 0
08:20
Адвокат Учителя прокомментировал видеообращение Поклонской к Чайке 1
08:14
Пицца, панды и планеты: необычные конфеты в снимках пользователей соцсетей 0
08:02
Неважно, кто владеет: бесхозные сети в Барнауле обещают привести в порядок 1
07:47
Подъемные для алтайских учителей, уезжающих в село, повысят на 50 тысяч 3
07:34
Мошенничество с полисами е-ОСАГО, или Как не попасть в ловушку 2
07:22
Новоалтайск включат в проект по масштабному ремонту дорог на 2018 год 0
07:17
"Лишний раз свет не отключаем": гендиректор БГЭС о рубильнике и должниках 1
07:03
Опоясанный соснами коттедж продают в Барнауле за 12 млн рублей 4
06:48
Новый регламент ГИБДД: все, что нужно знать водителям об изменениях 5
06:32
Русская Америка: малоизвестные факты о продаже Аляски США 0
06:18
Жителям Алтайского края 18 октября обещают сухую и ветреную погоду 0
06:01
Рядом, но другой: фотозаметки о столице Республики Алтай 0
05:45
Отчеты по курортному сбору на Алтае будут публиковаться в интернете 0
04:14
Инфляцию в России в 2018 году обещают повысить на 1% 1
03:01
Ученые спрогнозировали самую смертоносную за 150 лет вспышку на Солнце 2
02:08
Силуанов: выплата по 5000 рублей компенсировала недоиндексацию пенсий 2
01:13
РПЦ удивила идея депутата Госдумы юридически признать факт венчания 4
00:57
Актер Михаил Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт 0
23:47
Школьник с кипящим маслом и водой прославился в Сети 8
23:21
Столкновения митингующих с полицией проходят в Киеве 2
23:04
Это надо видеть: Поклонская записала обращение к генпрокурору Чайке 9
22:37
"Только рост" пенсий пообещал министр труда Топилин 4
22:24
Неизвестные науке бактерии обнаружены в Якутии 0
22:05
Сборная России по футболу сыграет с Бразилией в марте 2018 года 0
21:33
Одного мало: Медведев объявил о создании второго "Сколково" в Петербурге 2
21:22
Минкультуры предложило пускать в кино по паспорту 1
21:12
Школьники забили до смерти бездомного в Смоленской области 1
20:34
Децл подарил парку "Зарядье" два вида авокадо, которые сам вырастил 0
20:19
Учителей и родителей предложили наказывать за митингующих детей 4
20:08
Задержан таксист-клофелинщик, подозреваемый в ограблении около 100 человек 1
19:44
Трейлер "Черной пантеры" и юбилей Пескова: обзор соцсетей 0
19:24
Медведев отказался строить в России цифровой "колхоз" 4
19:06
Коротко о главном: барнаульские дороги, алтайские продукты и этап Денисова
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 17 октября
18:53
Саакашвили на митинге в Киеве потребовал от Порошенко покинуть свой пост 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.