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Защита режиссера Алексея Учителя подчеркивает, что картина "Матильда" является не "провокацией", а добрым фильмом о любви. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Константина Добрынина.

Напомним, в начале недели Генпрокуратура сообщила, что не нашла оснований для запрета показа фильма по запросу Поклонской. Но во вторник депутат записала видеообращение к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, в котором попросила его отозвать прокатное удостоверение, которое было выдано фильму, и признать его "провокационным экстремистским материалом".

"Наталья Владимировна любит употреблять понятие "провокация". Однако стоит заметить, что фильм "Матильда" провоцирует только тем, что это очень хорошее и доброе кино — кино о любви", — цитирует агентство слова Добрынина.

Также отмечается, что режиссер Федор Бондарчук, комментируя действия Поклонской, связанные с "Матильдой", ранее заявил, что депутата необходимо остановить.

На встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов его спросили, считает ли он ситуацию вокруг фильма продуманной пиар-акцией.

"Безусловно, это не пиар-акция, потому что количество проверок… Ничего себе пиар-акция — сожженные машины, разбитые кинотеатры и реальные угрозы в адрес создателей. Я это категорически не приветствую, и эту девушку молодую надо бы как-то остановить", — произнес режиссер.

Напомним, лента Учителя посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. "Матильда" выходит в прокат 26 октября.