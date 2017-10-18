Фото: sovetclub.ru

Пробки в шесть баллов образовались на дорогах Барнаула утром в среду, 18 октября. Об этом гласят данные соответствующего сервиса "Яндекса".

Заторы наблюдаются на нескольких участках проспекта Ленина, на Павловском тракте (в районе пересечения с улицей Попова и после кольцевого пересечения), на улице Власихинской и пересечении проспектов Строителей и Красноармейского. Кроме этого, автомобили стоят на улицах Георгиева, Челюскинцев, Советской Армии, Воровского и Эмилии Алексеевой.

Кроме этого, в городе произошло две аварии: на пересечении улиц Антона Петрова и Покровской, а также на Власихинской улице, рядом с пересечением с улицей Малахова.

Добавим, что на последней по-прежнему перекрыто движение.