Фото: belnaviny.by

Народного артиста РФ Михаила Кокшенова доставили в реанимацию с инсультом. Эту информацию "Известиям" подтвердила дочь актера Алевтина.

Она отметила, что предположения об инсульте подтвердились после МРТ. Сейчас состояние актера оценивается как стабильное, он в сознании и самостоятельно дышит.

Ранее СМИ сообщили, что Кокшенова доставили в отделение реанимации Городской клинической больницы № 1 имени Пирогова.

Актер известен по ролям в таких фильмах Леонида Гайдая, как "Не может быть" и "Спортлото-82", в картине "По улицам комод водили…" Марка Генина и Николая Ковальского, историческом фильме "Сказ про то, как царь Петр арапа женил".