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Более 40 человек тушили полыхавший дом в Барнауле

, ИА "Амител"
Масштабное возгорание произошло в поселке Солнечная Поляна

Фото: vk.com/barneos22

Масштабный пожар произошел в барнаульском поселке Солнечная Поляна в ночь на среду, 18 октября.

"По сообщениям участников нашего сообщества, сегодня ночью, около 01:30, в поселке Солнечная Поляна на улице Тихой горел дом", — проинформировали в паблике Barnaul 22.

По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании частного дома и надворных построек поступили в 00:58.

"В 01:29 пожар локализован, в 01:38 ликвидирован. На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 43 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 32 человека личного состава и 9 единиц техники", — уточняют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

18.10.2017 10:12
- гость -

У меня была первая мысль "жасминная"...

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