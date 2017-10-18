Фото: vk.com/barneos22

Масштабный пожар произошел в барнаульском поселке Солнечная Поляна в ночь на среду, 18 октября.

"По сообщениям участников нашего сообщества, сегодня ночью, около 01:30, в поселке Солнечная Поляна на улице Тихой горел дом", — проинформировали в паблике Barnaul 22.

По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании частного дома и надворных построек поступили в 00:58.

"В 01:29 пожар локализован, в 01:38 ликвидирован. На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 43 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 32 человека личного состава и 9 единиц техники", — уточняют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.