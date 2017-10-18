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Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших частных компаний текущего года. В список попала сеть розничных магазинов "Мария-Ра".
Отмечается, что выручка ретейлера за 2016 год была равна 76,3 миллиарда рублей. За год она увеличилась на 9,9 миллиарда. Также известно, что в торговой сети работают 18 тысяч человек.
Лидером рейтинга стал московский "Лукойл". Выручка компании в минувшем году составила 4743,7 миллиарда рублей. При этом за год компания потеряла 429,8 миллиарда рублей.
Также в тройку лидеров вошли "Магнит" (выручка составила 1074,8 миллиарда) и X5 Retail Group (1033,7 миллиарда).
Кроме того, в рейтинг попала новосибирская компания "Авиакомпания Сибирь", расположившаяся на 69-й строчке.
Комментарии
Ещё бы, ведь приказали продавцам экономить целлофановые мешочки.
А еще,бедные продавцы, вынуждены покупать просрочку. По заявлению руководства: ваша вина что вовремя не продали, вот и покупайте сами. Несколько раз наблюдала картину, как кассиры рассчитывались за целую тележку хлеба ( кстати, почему возвраты не оформляют на хлеб?), другая за пряники, упаковок 30 было.... вот тебе и выручка...