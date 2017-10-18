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Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших частных компаний текущего года. В список попала сеть розничных магазинов "Мария-Ра".

Отмечается, что выручка ретейлера за 2016 год была равна 76,3 миллиарда рублей. За год она увеличилась на 9,9 миллиарда. Также известно, что в торговой сети работают 18 тысяч человек.

Лидером рейтинга стал московский "Лукойл". Выручка компании в минувшем году составила 4743,7 миллиарда рублей. При этом за год компания потеряла 429,8 миллиарда рублей.

Также в тройку лидеров вошли "Магнит" (выручка составила 1074,8 миллиарда) и X5 Retail Group (1033,7 миллиарда).

Кроме того, в рейтинг попала новосибирская компания "Авиакомпания Сибирь", расположившаяся на 69-й строчке.