Вопрос медицины, как и вопрос образования, всегда стоит на повестке дня, особенно когда речь идет о качестве как первого, так и второго. На "Завтрак со стартапом" пришел директор клиники "Крокус" Станислав Гончаров и рассказал, насколько трудно открыть частный медкабинет, чем отличаются платные услуги от бесплатных и как правильно нужно относиться к пациентам.

Рубрика "Завтрак со стартапом" выходит при поддержке магазина-пекарни "БулкаМолоко".

- Когда вы поняли, что пора начинать частную практику?

- Пожалуй, еще когда учился в институте. Мой отец тоже стоматолог. Сколько я помню, он всегда много работал, я смотрел на него и понимал, что не хочу так же, хотя моя профессия мне очень нравится. В нее я пришел уже в осознанном возрасте, в институт поступил после колледжа. Собственно, получая высшее образование, я начал думать о создании своего кабинета. Сначала я ездил в командировки, зарабатывал деньги и, еще учась в университете, трудился в частной клинике, копил деньги. Когда средств было достаточно, приобрел стоматологическую установку, дополнительное оборудование и открыл маленький кабинет. На то, что зарабатывал, покупал оборудование и складировал, а когда появилась возможность, снял помещение, куда все перевез.

- А с какими сложностями пришлось столкнуться?

- Сложностей была масса: во-первых, финансовая составляющая, во-вторых, поиск помещения, под клинику подойдет не каждое, есть ряд обязательных требований. Кроме того, так как я работал зубным техником, я знал, что поток дорогих работ идет из Центрального района, поэтому я рассматривал открытие клиники только в центре города, хотя аренда здесь значительно выше. Найти помещение, подходившее по всем параметрам, которое я при этом мог бы содержать, было достаточно трудно, я искал его более трех месяцев. Открытие пришлось на самый пик кризиса 2015 года. Хотя отчасти он мне и помог — упала стоимость аренды, а многие фирмы попросту закрылись.

Также я понимал, что после открытия будут нужны средства на содержание клиники в течение двух-трех месяцев. В этом помогли друзья и родственники, которые дали деньги в долг без процентов — я вернул их в течение полугода. Без этого я, возможно, закрылся бы.

Самым сложным было получить лицензию — все ГОСТы написаны в семидесятые годы, хотя оборудование и требования давно изменились, но тем не менее правил никто не отменял и им нужно соответствовать. В итоге мы все-таки получили лицензию и открылись. У нас все очень четко, следим за порядком согласно всех нормативов.

- Как продвигали себя на рынке?

- Хорошо работает сарафанное радио, к тому же я открывал клинику в тот момент, когда был уверен, что способен ее содержать, что у меня есть клиентская база. В течение нескольких лет каждый год я подводил итоги своей работы, смотрел, какая чистая прибыль. Когда понял, что суммы, которую я зарабатываю, хватит на покрытие аренды, зарплату сотрудникам и прочие расходы, я принял решение открыть клинику. Правда, зарплату полную я получил только в прошлом месяце, до этого я брал по минимуму, остальное отдавал на рекламу и материалы.

- Часто сравнивают российскую медицину и зарубежную. Вы какого мнения придерживаетесь, отстает наша или нет?

- В России стоматология на высоком уровне и нисколько не ниже той, что за границей. Понимаете, в любых врачебных действиях основное — голова и руки. Есть техники, которые делают шедевральные работы на немецком, швейцарском оборудовании, поэтому важно еще и предоставлять определенные условия труда. Я знаю техников, которых можно назвать художниками, для них действительно важно сделать зуб красиво. И я не думаю, что найдется какой-то зарубежный техник, который, имея наилучшее оборудование, но при этом не имея таланта, сделает так же.

- А с вами какие врачи работают?

- Мои сокурсники. Я считаю, что брать врача по объявлениям — неправильно. Хорошие врачи их не дают, они всегда востребованы, их приглашают. Среди сотрудников есть те, кто работал и учился за границей, известные в профессиональной среде. Сейчас у нас в штате пять врачей, также мы работаем с частными зуботехническими лабораториями.

- Перед многими стоит вопрос, что выбрать: платную или бесплатную медицину. Вы какую разницу видите в этом?

- Разница огромная, заключается она в оснащении, в оборудовании, в материалах и многом другом. К сожалению, в государственных нет того, что есть в частных клиниках. Частная может позволить себе больше. Я знаю врачей, которые работают и там, и там. Так вот, в государственную клинику, по их признанию, они ходят без всякого удовольствия, так как приходится работать с теми материалами, какие предоставляют. В частной же они трудятся с удовольствием, с теми материалами, которые выбирают. Я убежден, что, приходя в частную клинику, человек получает более качественную услугу. Частные руки – это будущее медицины. Однако тут есть минус – не каждый может оплатить услуги. У меня есть родственники, которые никогда не сделают себе хорошие зубы, так как для них это роскошь.

Люди говорят, что стоматология дорогая, но она не может быть дешевой: это и зарплата сотрудникам, и материалы, и аренда. 95% наших пациентов – это те люди, которые никогда не пойдут в государственную больницу, они там уже были. Отношение у многих врачей доброжелательное, просто сама система многое губит — специалисты работают за копейки, при этом к ним приходит по 40 человек в день, и перед каждым ты несешь ответственность, но не имеешь никаких условий и времени, чтобы с каждым поработать. Один мой знакомый врач, который трудится на периферии, лечит в условиях, когда вода с потолка капает и сетка на окне стоит, которую он купил за свои деньги, чтобы мухи не мешали пациентам.

В частной клинике я трачу на консультацию минимум 20 минут — это то время, за которое можно понять, что человек хочет, дать ему возможность ко мне привыкнуть, чтобы не бояться поделиться своими проблемами. Многие приходят не только с заболеваниями рта, но и других органов, а я, как врач, должен учитывать все эти проблемы. За несколько минут человек не раскроется, мне же для формирования диагноза, плана лечения важно знать все. В государственной полчаса не поговоришь, а если ты так сделаешь, тебя, скорее всего, уволят за невыполнение плана.

- Вот как раз хотелось затронуть вопрос стоимости стоматологических услуг, насколько адекватные в регионе цены?

- У меня есть близкий друг в Санкт-Петербурге, у него клиника, и когда я называю свои цены и он высчитывает чистую прибыль, просто смеется. Наш труд обесценился, а материалы подорожали в три раза. Чтобы не повышать стоимость, мы удешевили собственный труд. Цены я держу на доступном уровне, так как сам работаю, если я подниму их хотя бы до уровня европейской части России, то одна единица будет минимум 10 тысяч - это минимальная цена одной коронки из металлокерамики, а средняя зарплата у нас 15 тысяч. И как человеку отдать за зубы такую сумму? Кредит брать?

При этом у врача очень тяжелый труд, и по ГОСТу он должен быть не более четырех часов. Часто слышу, что стоматологи – обеспеченные люди. Отчасти это так, но приходится вкалывать с 8 утра до 8 вечера, еще и в командировки ездить по выходным дням. Зачастую мы работаем без выходных, неся огромную ответственность, это не в магазине продать телевизор и получить заработную плату.

- Вы рассказывали, что тратите на консультацию минимум 20 минут. Это какая-то принципиальная позиция?

- Да, важно, чтобы пациент проникся к врачу, а врачу нужно понять, чего человек хочет. Некоторые просто хотят сделать зуб, без какой-либо красоты, а кто-то приходит с какой-либо идеей фикс, образом, который они где-то видели. Я пытаюсь понять, что точно нужно, начинаю предлагать. Здесь начинается тонкая психологическая работа, так как человек может выбрать то, что ему вовсе идти не будет — улыбка не будет соответствовать чертам лица, форме черепа, форме зубной дуги, а это уже идет вразрез с качеством работы — все должно выглядеть эстетично.

- Все врачи в коллективе придерживаются этой точки зрения?

- У нас люди с другой точкой зрения в коллективе не задерживаются. Я лучше откажусь и не возьму денег, чем сделаю то, за что мне будет стыдно. Я хочу быть спокоен и уверен в том, что сделал все, что возможно, чтобы сохранить этот зуб. Кроме того, я хочу делать такие работы, которые прослужат долго.

- Насколько выгодно открывать клинику?

- Если будете просматривать объявления на "Авито", то увидите, что стоматологические кабинеты продаются стабильно. Для того, чтобы дело пошло, нужно самому быть стоматологом, это хорошее вложение, когда ты знаешь толк в этом деле. Адекватно оценить работу врача может только врач. Если вы откроете суперклинику с отличным оборудованием и хорошо ее прорекламируете, люди к вам пойдут, но если у вас будут малограмотные врачи, клиника прослужит первые два года, а после закроется, так как репутация у нее будет не из лучших. Также нужно учитывать, что на раскачку уйдет три-четыре месяца, в течение которых также нужно будет платить зарплату, тратиться на рекламу и жить на что-то самому. Если вы сами не стоматолог, то я не знаю, сколько денег уйдет на такое предприятие. Я повторюсь, что открывал клинику в тот момент, когда был уверен, что смогу ее содержать и моих пациентов будет достаточно, чтобы все окупалось без вложений в рекламу.

Магазин-пекарня "БулкаМолоко"

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