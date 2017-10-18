Фото: машадобрая.рус

Грузовой автомобиль Volvo сбил на регулируемом пешеходном переходе пенсионерку 1938 года рождения вечером 17 октября.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, авария произошла в 17:40 по адресу проспект Калинина, 10.

Предварительно установлено, что водитель грузовика Volvo 1985 года рождения, поворачивая направо, допустил наезд на женщину-пешехода, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшей пенсионерке была оказана медицинская помощь в горбольнице №1, госпитализация ей не потребовалась.