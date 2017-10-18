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Размеры штрафов за незаконную добычу некоторых видов рыб могут увеличиться в 20 раз. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на проект постановления правительства, который подготовил Минсельхоз.

Сейчас любительский вылов рыбы регулируется законом "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Незаконной считается добыча сетями, глушением, при помощи пневматического оружия, капканов, на подсечку и электроудочками.

После введения новых штрафов за вылов одной кеты с браконьеров будут взимать 2009 рублей, что в 3,5 раза больше текущего штрафа — 580 рублей. Незаконная добыча 1 кг икры белуги обойдется рыбакам в 82,2 тысячи рублей (против действующего штрафа в 8,35 тысячи рублей). Также втрое увеличится размер штрафа за уничтожение морского котика — 35,62 тысячи рублей (сейчас 13 тысяч рублей).

По словам руководителя Информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, новые размеры штрафов было решено установить из-за того, что рыбное браконьерство начало "процветать".