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Минсельхоз предлагает увеличить в 20 раз штрафы за рыбное браконьерство

, ИА "Амител"
Причиной установления новых размеров штрафов стало процветающее браконьерство

Фото: zn38.ru

Размеры штрафов за незаконную добычу некоторых видов рыб могут увеличиться в 20 раз. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на проект постановления правительства, который подготовил Минсельхоз.

Сейчас любительский вылов рыбы регулируется законом "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Незаконной считается добыча сетями, глушением, при помощи пневматического оружия, капканов, на подсечку и электроудочками.

После введения новых штрафов за вылов одной кеты с браконьеров будут взимать 2009 рублей, что в 3,5 раза больше текущего штрафа — 580 рублей. Незаконная добыча 1 кг икры белуги обойдется рыбакам в 82,2 тысячи рублей (против действующего штрафа в 8,35 тысячи рублей). Также втрое увеличится размер штрафа за уничтожение морского котика — 35,62 тысячи рублей (сейчас 13 тысяч рублей).

По словам руководителя Информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, новые размеры штрафов было решено установить из-за того, что рыбное браконьерство начало "процветать".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.10.2017 10:17
- гость -

90% браконьеров стали ими из-за того, что в деревнях и поселках нет работы и это полностью вина государства

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18.10.2017 10:47
- гость -

Про тех, кто покровительствует браконьерству опять ни слова. Хотя начинать надо именно с этого.

0  0
18.10.2017 10:54
- гость -

Причиной браконьерства стала повальная нищета народа, жадность и связи(то есть коррупция среди чиновников) организаторов незаконной рыбалки. Организаторов никто не будет искать ( они же чиновники со связями), ну, может изредка для галочки, и штрафы лягут на плечи нищих рыбаков, которые будут вынуждены ещё что-то натворить, чтобы заплатить штраф или их оправят в тюрьму. Похоже, это то, что надо нашим прогнившим властям. А, может, работу дать рыбакам? Почему браконьерам рыба нужна и они рыбу реализуют влёгкую, а государству рыбы не надо? Политика такая?

0  0
18.10.2017 10:56
- гость -

Минсельхоз сократить в 20 раз и з/п уменьшить оставшимся в 20 раз, потери будут меньше.

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