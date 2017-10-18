Фото: Вячеслав Красилов

Необычайно теплая погода, установившаяся в Горном Алтае, обернулась тем, что в регионе уже третий раз за год начинает цвести маральник.

В частности, удивительное явление наблюдается в Чемальском районе, где в последние дни солнечная и очень благоприятная для этого времени года погода.

Как рассказал порталу Amic.ru начальник Горно-Алтайского ЦГМС – филиала ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" Валентин Декенов, вторая декада октября в регионе выдалась действительно очень теплой.

Так, по словам собеседника, 15 октября в республике дневная температура достигала 21 градуса. "Если конец сентября и начало октября выдались достаточно прохладными, то вторая декада текущего месяца действительно очень теплая. Дневной температурный фон вполне мог привести к тому, что маральник вновь готов к цветению", — отмечает Валентин Декенов.

Отметим, что традиционно цветение маральника происходит на Алтае весной. В этом году в Горном Алтае это явление наблюдалось повторно в августе. И вот теперь цветение маральника происходит уже в третий раз.