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Более 3,9 миллиарда рублей будет выделено в 2018 году на реализацию краевой адресной инвестиционной программы в Алтайском крае по строительству нескольких крупных объектов. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил министр финансов правительства региона Владимир Притупов.

По его словам, средства в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности в 2018 году в первую очередь будут направлены на выполнение мероприятий федеральных целевых программ, реализуемых на территории края на условиях долевого участия. Речь идет также о завершении реализации программы "80х80", о капитальном строительстве объектов с высокой степенью готовности, о выполнении работ на аварийных объектах социальной сферы.



"Планируется реализовать строительство школ в городах, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, трех спортивно-оздоровительных комплексов, а также продолжить реконструкцию краевого туберкулезного диспансера и государственного художественного музея", — отметил Владимир Притупов.



В сельских населенных пунктах будет осуществлено строительство и капитальный ремонт школ, зданий центральных районных больниц, строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры тепло- и водоснабжения.

Отметим, что ранее депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов встретился с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой и попросил ее помочь региону в решении трех вопросов: развитие службы санитарной авиации, обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи, а также выделение средств для строительства Краевого противотуберкулезного диспансера". На последний, к слову, необходимо более 450 миллионов рублей. Речь идет о закупке необходимого медицинского оборудования для учреждения, которое должно заработать в 2018 году. Ранее с аналогичной просьбой о помощи к сибирскому полпреду Сергею Меняйло обратился губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Консолидированный бюджет региона в следующем году превысит 100 миллиардов рублей.