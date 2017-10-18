Фото: Sony

Компания Sony выпустила для тайваньского рынка уникальный комплект консольной игры Gran Turismo Sport, который включает в себя реальный автомобиль. На единственный экземпляр уже нашелся покупатель, чье имя не называется, пишет "Коммерсант".

Вместе с игрой покупатель получил игровую консоль PlayStation 4 Pro, очки виртуальной реальности Playstation VR, годовую подписку на онлайн-сервис PS Plus, 65-дюймовый телевизор Sony Bravia 4K OLED, комплект руля и педалей Thrustmaster T-GT вместе с гоночным креслом Apiga AP1.

Кроме этого, в комплект, который стоил 1,3 миллиона тайваньских долларов (46,3 тысячи долларов США), вошел родстер Mazda MX-5 Miata 2018 модельного года. Машина с кузовом цвета Soul Red отличается оранжевым и серым декором на кузове, а также шильдиками с эмблемой симулятора.

Газета подчеркивает, что если бы мужчина покупал все элементы комплекта отдельно, то на набор он потратил бы всего 32,8 тысячи американских долларов.