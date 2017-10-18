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Полиция в Бийске задержала 25-летнюю местную жительницу, которая подозревается в угоне автомобиля и совершении ДТП.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, девушка неправомерно завладела машиной иностранного производства. Управляя автомобилем, она совершила дорожно-транспортное происшествие .

Полиция также установила, что злоумышленница ранее была лишена права управления транспортным средством и уже неоднократно привлекалась к ответственности за пьяную езду.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.