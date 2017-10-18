Фото: prizyv.tv
Полиция в Бийске задержала 25-летнюю местную жительницу, которая подозревается в угоне автомобиля и совершении ДТП.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, девушка неправомерно завладела машиной иностранного производства. Управляя автомобилем, она совершила дорожно-транспортное происшествие .
Полиция также установила, что злоумышленница ранее была лишена права управления транспортным средством и уже неоднократно привлекалась к ответственности за пьяную езду.
По факту случившегося проводится доследственная проверка.
Комментарии
Девушка может покинуть Форсаж.
но Форсаж не покинет девушку.