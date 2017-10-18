Фото: Instagram

Евгения Бакланова из Барнаула попала в число финалисток 8-го международного конкурса красоты "Мисс Офис – 2017". 28-летняя девушка поборется за корону победительницы и главный приз — миллион рублей. Финал пройдет 1 декабря в Москве.

Евгения с отличием окончила педагогический университет, является автором учебников для технических вузов. Сейчас занимает должность HR-специалиста в одной из организаций города, а также является преподавателем английского языка в собственной школе.

В свободное время девушка поет в двух группах.

Кто она и как Евгения готовилась к конкурсу, расскажет фотоподборка из ее Instagram.

@dorofeeva_olya_stylist , спасибо за ровные линии. Утро понедельника радует♥ A post shared by Evgeniya Baklanova (@evgeniabaklanova) on Jun 18, 2017 at 7:24pm PDT