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Барнаульская девушка вышла в финал конкурса красоты "Мисс Офис – 2017"

, ИА "Амител"
28-летняя Евгения Бакланова поборется за победу в конкурсе

Фото: Instagram

Евгения Бакланова из Барнаула попала в число финалисток 8-го международного конкурса красоты "Мисс Офис – 2017". 28-летняя девушка поборется за корону победительницы и главный приз — миллион рублей. Финал пройдет 1 декабря в Москве.

Евгения с отличием окончила педагогический университет, является автором учебников для технических вузов. Сейчас занимает должность HR-специалиста в одной из организаций города, а также является преподавателем английского языка в собственной школе.

В свободное время девушка поет в двух группах.

Кто она и как Евгения готовилась к конкурсу, расскажет фотоподборка из ее Instagram.

 

Аааааа❤💜💖💖💖💙Я прошла😃😃💣@konkurs_missoffice 💣Эта эмоциональная бомба замедленного действия наконец взорвалась.🔥🔥🔥Я хочу от души поблагодарить каждого, кто приложил всевозможные усилия к этому процессу и результату — от разового голоса до мотивации и агитации своих товарищей к ежедневному голосованию. Спасибо вам, дорогие☀💗родные, близкие, друзья, знакомые, коллеги, друзья друзей и близких😊😊одноклассники и одногруппники друзей, ученики, земляки, просто проходящие мимо, но зацепившиеся и откликнувшиеся на просьбу. Вы скажете: "Ты молодец", я скажу: "Молодцы ВЫ!!!!!" Один в поле не воин😉 Теперь готова бороться дальше уже в финале, который состоится 1 декабря в 18:00 в Московском Дворце Молодежи (билеты уже в разгаре продаж). Кстати там объявят победительницу в номинации "Мисс Фото 2017", которую присуждают конкурсанте, набравшей наибольшее количество голосов. В финале я буду представлять наш родной Алтайский край, который я очень люблю💗💗Верю в победу! Верю, что все не зря! Спасибо, мои хорошие😉😊Полный вперед👉 И да. Я действительно радуюсь как ребенок😃😃😃 #missoffice2017 #missoffice #internationalcontest #beautyandintelligence #силаума #силакрасоты #уникальность #миссофис2017 #миссофис #комус #komus #sibitbarnaul #сибитбарнаул

A post shared by Evgeniya Baklanova (@evgeniabaklanova) on

 

Like "in God we trust" I trust in your support this week. 7 days are left and we'll know the final results. Please, vote for me and 2 more girls from different gadgets daily. I STRONGLY believe in our efforts❤🙏 Очень надеюсь на вашу поддержку на этой неделе🙏❤ осталось всего 7 дней до того, как мы узнаем, прошла ли я в финал. Голосуем каждый день с разных устройств📱💻 Я верю в наши с вами старания🙌 ссылочка в профиле😘 фото @iamplenkov mua @anastasia_shlundt_mua #миссофис2017 #missoffice2017 #миссофисбарнаул #комус #komus #миссофис #голосуемкаждыйдень

A post shared by Evgeniya Baklanova (@evgeniabaklanova) on

 

Субботняя напоминалочка про голосование 😘👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ССЫЛКА В ПРОФИЛЕ🔝🔝🙏 А вот вам моя ТРУДная история 💪😊 🐥Мало кто знает, но работать я начала с 17-ти лет. И уже тогда это была довольно ответственная работа — вожатство и преподавание. 📚📢✏Работу с детьми я всегда любила, ведь она дает навыки, которых, пожалуй, хватит на 8 жизней вперед. (Большое спасибо Svetlana Maslovskaya за то, что еще тогда поверила в меня и дала мне шанс развиваться). ❤ ✨Сколько себя помню, всегда совмещала учебу и работу, сдавала экзамены экстерном, т.к. на лето уезжала работать вместо того, чтобы просто отрываться на каникулах. Родители меня вообще не воспитывали в сторону: "Если внешне хороша, то все у твоих ног будет", наоборот, на первый план выдвигались собственный труд, получение знаний и достижение хороших результатов как в учебе, в музыке, так и в спорте (13 лет проф. тенниса не прошли даром). 🏃 ✨На все свои путешествия и поездки, копила сама, никогда ничего не выпрашивала и не надеялась, что просто так ко мне все придет. Это реальный труд! Был и есть! О нем я знаю не понаслышке. ✨Следующим этапом было переводческое дело и работа преподавателем в Алтайском государственном техническом университете, и в то же самое время в своей собственной школе. Незабываемое время....Этап, без которого не сложилась бы вся мозаика моей жизни, большой вклад в которую внесла стажировка на Сицилии. ✨Не так давно, продвигая свой проект, я была замечена достаточно крупной зарубежной компанией, которая, разглядев мою разностороннюю сущность, рискнула предложить мне позицию не по специальности. Мой азарт, интерес и любовь к людям не позволили долго раздумывать — я приняла это кардинально меняющее мою жизнь решение и не пожалела. 👠 @konkurs_missoffice меня привлек своей идеей. На мой взгляд, Мисс офис — это заслуженный титул, предполагающий ум, решительность, самостоятельность, риск, целеустремленность, творчество, яркость, духовное богатство и щедрую душу, хорошее отношение к окружающим, любовь к своему, и что важно, социально значимому делу. Хочу попасть в финал и доказать, что все это может и должно уживаться в достойной сотруднице

A post shared by Evgeniya Baklanova (@evgeniabaklanova) on

 

Дорогие друзья! Очень прошу поддержки, хотя, наверное, никогда не просила ничего подобного. Участвую в международном конкурсе Мисс офис 2017. Борюсь за выход в финал. Но для этого нужен Ваш голос. Пройдите по ссылке в профиле, найдите меня и нажмите кнопку "ГОЛОСОВАТЬ", размещенную под моей фотографией на сайте. ВАЖНО выбрать еще двух других любых участниц, только тогда можно ПОДТВЕРДИТЬ голос. ЕСЛИ ГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДНУ УЧАСТНИЦУ, ГОЛОС НЕ ЗАЧТЕТСЯ. Буду рада репосту моей записи. Очень хочу достойно представить наш город в Москве. Голосовать нужно каждый день до 15 октября. #missoffice2017 #missoffice #internationalcontest #beautyandintelligence #силаума #силакрасоты #уникальность #миссофис2017 #миссофис #комус #komus #sibitbarnaul #сибитбарнаул#sibit

A post shared by Evgeniya Baklanova (@evgeniabaklanova) on

 

@dorofeeva_olya_stylist , спасибо за ровные линии. Утро понедельника радует♥

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Photo: @iamplenkov Makeup: @anastasia_shlundt_mua Hair: @komlevakosypricheski #makeup #shooting #poprock #siberia #russia

A post shared by Evgeniya Baklanova (@evgeniabaklanova) on

 

Ph: Plenkov Semen Makeup: Anastasia Shlundt Hair: Ekaterina Komleva

A post shared by Evgeniya Baklanova (@evgeniabaklanova) on

 


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Комментарии

18.10.2017 11:41
ценитель

нижняя губа некрасиво оттопыривается

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