Иллюстрации: barnaul.org

Власти Барнаула предупреждают жителей и гостей краевой столицы об изменении проезда по Привокзальной площади.

Нововведения начнут действовать с 6 ноября. В мэрии подчеркивают, что изменения преследуют цель обеспечения безопасности участников дорожного движения в районе железнодорожного вокзала на парковочном пространстве.

Схема движения будет выглядеть так:

Отметим, что именно у вокзала в краевой столице в скором времени заработает первый платный парковочный комплекс. В связи с созданием сопутствующей инфраструктуры организация пространства площади весьма преобразилась.

Ранее в администрации регионального центра уточняли, что старт работе первой платной парковки в Барнауле будет дан 25 октября. При этом в течение месяца припарковать машину здесь можно будет бесплатно. Сейчас здесь завершается монтаж необходимого оборудования.

В платном же режиме парковочный комплекс начнет функционировать с 25 ноября.

Также напомним, что в Барнауле появилась нормативная база, позволяющая создавать платные парковочные комплексы и в других местах города.