Иллюстрации: barnaul.org
Власти Барнаула предупреждают жителей и гостей краевой столицы об изменении проезда по Привокзальной площади.
Нововведения начнут действовать с 6 ноября. В мэрии подчеркивают, что изменения преследуют цель обеспечения безопасности участников дорожного движения в районе железнодорожного вокзала на парковочном пространстве.
Схема движения будет выглядеть так:
Отметим, что именно у вокзала в краевой столице в скором времени заработает первый платный парковочный комплекс. В связи с созданием сопутствующей инфраструктуры организация пространства площади весьма преобразилась.
Ранее в администрации регионального центра уточняли, что старт работе первой платной парковки в Барнауле будет дан 25 октября. При этом в течение месяца припарковать машину здесь можно будет бесплатно. Сейчас здесь завершается монтаж необходимого оборудования.
В платном же режиме парковочный комплекс начнет функционировать с 25 ноября.
Также напомним, что в Барнауле появилась нормативная база, позволяющая создавать платные парковочные комплексы и в других местах города.
Комментарии
У Дугина видно религия ЕДросовская не позволяет, пропустить высосанное из воздуха бабло. Почему нельзя было просто, заменить асфальт, начертить разметку и оставить все как было. И где кстати бесплатная альтернатива, которая предусмотрена действующим законодательством.Следующий ход администрации будет платный проезд по улицам города, на каждом перекрестке шлагбаумов понаставят и будут бабло косить. Желаю администрации огромного гемора, и скорейшего разорения вновь созданного МУП (или чего там они придумали для управления платными парковками города). Ибо надеюсь у народа еще не совсем мозги атрофировались чтоб платить за воздух на чистом месте, т.к. народ уже не раз заплатил за асфальтирование этой парковки оплаченым транспортным налогом, который кстати остается в региональном бюджете.
Для всеобщего блага, ага...
Я еще помню, как "по просьбам трудящихся" цену на водку повышали
Знаков запрещающих кучу увидел. А СХЕМУ ДВИЖЕНИЯ - НЕТ !!!!
а зачем там вместо нормального проезда оставили игольное ушко? Тоже для народного блага?
перекопировали СМИ друг у друга схему, а по ней ниера непонятно
И как ехать то? Если сплошные кирпичи.
Да, деревенские попали. Горожане-то найдут места, забьют дворы в окрУге
Предлагаю всем игнорировать эту парковку. Ни копейки не платить этим держимордам. Весь вокзал перегородили сволочи.
Наклонять нас наша безмозглая власть будет настолько на сколько мы позволим! Надо просто не ставить машины на платную парковку и пусть они за свои алчные идеи получат не прибыль а убытки