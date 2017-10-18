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Совет при президенте России по правам человека передал в администрацию главы государства предложение простить к 100-летию революции 1917 года нарушителей КоАП, а не только тех, кого осудили за уголовные преступления. Об этом пишет "Интерфакс".

Уточняется, что под амнистию могут попасть люди с неоплаченными штрафами ПДД или миграционных правил.

Агентство отмечает, что впервые предложение об административной амнистии появилось в мае 2017 года. Причем речь шла именно о правонарушениях, а не уголовных преступлениях.