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В Новосибирске местный житель выиграл квартиру стоимостью полтора миллиона рублей в лотерею. Об этом пишут "Вести — Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу "Почты России".

Отмечается, что розыгрыш 25 квартир и множества денежных призов состоялся 15 октября. Победил в лотерее и новосибирец, чье имя не раскрывается. Известно, что он купил выигрышный билет за 100 рублей в отделении "Почты России".

Мужчина может взять финансовый эквивалент выигрыша — полтора миллиона рублей.

Издание напоминает, что в прошлом году один из жителей города стал обладателем одного из крупнейших призов в истории российских государственных лотерей – свыше 350 миллионов рублей.