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Барнаульцы поделились тем, как утвердившаяся в своих правах осень влияет на их работоспособность. Оказалось, что многие по-настоящему недовольны этим временем года.

"Главными признаками осенней хандры барнаульцы назвали сонливость (70%) и упадок сил (67%). Плохое настроение у себя отмечают 64% барнаульцев, а каждого третьего все раздражает", — таковы результаты опроса, проведенного сайтом по поиску работы Зарплата.ру.

Половина респондентов заявили, что осенью им стало тяжелее работать. Любопытно, что 3% опрошенных, наоборот, почувствовали прилив сил.

46% стали чаще делать перерывы и отвлекаться во время работы, 42% выполняют меньше задач, чем обычно.

26% горожан мерзнут по утрам в ожидании транспорта, а 28% барнаульцев игнорируют будильник. 19% опрошенных стали чаще опаздывать на работу.

Лучше всего бороться с осенней депрессией, по мнению респондентов, помогает крепкий и продолжительный сон. Еще один вариант — отпуск, а также занятие спортом. Кроме того, горожане, желая победить хандру, прибегают к более плотному общению с родственниками, приему витаминов и насыщенной культурной жизни.

Опрос был проведен среди 856 жителей Барнаула в период с 10 по 14 октября.