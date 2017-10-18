АлтГТУ бесплатно подготовит школьников к ЕГЭ по физике

С 3 по 5 ноября в Алтайском государственном техническом университете пройдут бесплатные занятия по физике для подготовки школьников к ЕГЭ в 2018 году.
Занятия проведут ведущие преподаватели кафедры физики технического университета, имеющие большой опыт работы на подготовительных курсах. В рамках подготовки будут рассмотрены теоретические вопросы и задачи по механике.
Расписание занятий:
- 3 ноября с 15.15 до 19.35
- 4 ноября с 09.00 до 13.20
- 5 ноября с 09.00 до 11.50
Сбор на первое занятие состоится 3 ноября в 14.30 в актовом зале АлтГТУ (пр. Ленина, 46).
Регистрация осуществляется на сайте
Дополнительная информация по тел.: 8 (3852) 29−07−37
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