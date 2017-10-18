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Электрошоковые щиты могут появиться у правоохранительных органов в РФ с конца следующего года. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора компании-разработчика "МАРТ Групп" Екатерину Столяревскую.

В ближайшее время должны пройти государственные испытания, а затем предстоит бумажная работа, рассказала она. "Если все будет хорошо, то ждём постановки на вооружение. Заинтересованность уже есть. Мы надеемся, что к концу 2018 года уже будут стоять на вооружении", — цитирует агентство слова Столяревской.

Она рассказала, что за основу нового щита взят щит из крепкого поликарбоната, стоящего на вооружении. В ручку нового изделия вставлена электроника, позволяющая передавать электричество, как обычный электрошок, на поверхность щита, по которой проходит разряд. Это сделано с целью пресечь возможность выхватить щит, а также для остановки самых агрессивных противников.

По словам Столяревской, разработка предназначена не для работы на митингах, а для спецопераций. При этом она подчеркнула, что итоговое решение о применении щитов будет принимать руководство правоохранительных органов.

В заключение гендиректор компании отметила, что новыми щитами в первую очередь заинтересовались оперативные органы: "ОМОН, подразделения Росгвардии, в рамках МВД тоже есть структуры, которые могли бы воспользоваться подобными изделиями".