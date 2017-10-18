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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее план переноса выходных дней в 2018 году.

Документ опубликован на сайте федерального правительства. В постановлении говорится, что перенос производится "в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней".

"В соответствии с подписанным постановлением в 2018 году выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно, а дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря – на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно", — говорится в пояснительной записке.

В итоге россияне будут иметь десятидневный отдых – с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством.

Кроме того, граждане получат трехдневный отдых – с 23 по 25 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, а также четырехдневный отдых – с 8 по 11 марта, совпадающий с празднованием Международного женского дня.

Еще четыре дня россияне будут отдыхать с 29 апреля по 2 мая, которые совпадают с праздником Весны и Труда. Также выходным днем будет 9 мая.

Три дня, с 10 по 12 июня, граждане будут отдыхать по случаю Дня России, а также с 3 по 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.