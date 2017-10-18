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Смертельная авария произошла в Целинном районе Алтайского края в среду, 18 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Отмечается, что сообщение о ДТП на 65-м километре трассы К-05 "Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области" поступило в 7:45. На место сразу же выдвинулись сотрудники ГИБДД.

Они установили, что 40-летний водитель, находившийся за рулем Toyota Corona, не справился с управлением. В результате машина слетела с дороги и опрокинулась.

Водитель иномарки скончался на месте до прибытия медиков. 41-летнему пассажиру оказали медпомощь на месте аварии.

Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.