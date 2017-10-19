Специальная акция "Осторожно, переезд!" состоялась на территории автовокзала Барнаула в понедельник, 16 октября. В ходе мероприятия специалисты путевого хозяйства раздавали водителям автобусов междугородних и международных рейсов профилактические листовки и сувениры с призывом соблюдать правила дорожного движения на железнодорожных переездах.

Алтайские железнодорожники систематически проводят разъяснительную и информационную работу для обеспечения безопасности на железнодорожных переездах. С начала года железнодорожники, посещая автотранспортные предприятия, проинструктировали более 4 тыс. водителей о необходимости соблюдать правила дорожного движения, дежурные по переездам раздали более 27 тыс. информационных памяток. За 9 месяцев 2017 года состоялось 260 совместных рейдов с ГИБДД по выявлению нарушителей ПДД при пересечении железнодорожных переездов.

В текущем году на железнодорожных переездах Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 4 человека. Главной причиной ДТП остается нарушение водителями автотранспорта правил дорожного движения: объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на железнодорожный переезд на запрещающие сигналы переездной сигнализации, попытки пересечь железнодорожное полотно по пешеходному настилу или в других необорудованных местах.