Фото: barnaul.org

Остановка общественного транспорта "Аптека" на улице Солнечная Поляна в Барнауле напротив дома № 29 будет перенесена на 50 метров.

"Такая необходимость возникла для повышения уровня безопасности дорожного движения на данном участке дороги. Прежде остановочные павильоны располагались друг напротив друга, а пешеходный переход находился в опасной близости к местам непосредственной остановки автобусов", — отмечают в пресс-центре городской администрации.

В итоге общественный транспорт останавливался на проезжей части и закрывал обзор для движущихся автомобилей и пешеходов, переходящих дорогу.

Остановка переедет на 50 метров ближе к улице Георгия Исакова. Здесь обустроят "карман" для автобусов.

На четной стороне улицы Солнечная Поляна остановка останется на прежнем месте, но будет располагаться на три метра дальше от проезжей части, так как здесь также обустроят "карман". На обоих остановочных пунктах появятся новые павильоны.