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Суд продлил домашний арест Серебренникову до 19 января

, ИА "Амител"
Срок ареста продлили всем фигурантам дела

Фото: nnm.me

Басманный суд российской столицы продлил срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, которого обвиняют по делу о хищениях в "Седьмой студии", пишет РИА "Новости".

"Ходатайство следователя удовлетворить — меру пресечения в виде содержания под домашним арестом продлить", — цитирует агентство решение судьи Артура Карпова.

Также суд отклонил просьбу режиссера отпустить его на два дня в Большой театр для работы над балетом "Нуриев", а также еще на пять дней для того, чтобы доснять фильм про Виктора Цоя.

Отмечается, что срок ареста продлили также всем остальным фигурантам дела.

Таким образом, Серебренников, бывший главный бухгалтер Нина Масляева и генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин останутся под домашним арестом, а бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский — под арестом. Срок ареста и домашнего ареста для всех установлен до 19 января.

Напомним, их обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, которые государство выделило "Седьмой студии".

При этом Масляева заключила сделку со следствием и дала показания против других фигурантов, после чего ее перевели под домашний арест. Остальные фигуранты вину отрицают.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.10.2017 13:09
медведь-шатун

Красава - сделка со следствием и ОП ты уже свидетель, а кореша на .Омне...

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