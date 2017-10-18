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Центр позитронно-эмиссионной томографии в Барнауле построят к декабрю 2018 года — проект стоимостью более 500 миллионов рублей будет реализован под ключ, сообщает "Алтайская правда".

Реализацией проекта занимается Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина из Санкт-Петербурга. Объект возводится на территории барнаульского медицинского кластера. Сейчас строители работают над сооружением железобетонного каркаса.

Гендиректор строительной компании "Восход" Иван Сергиенко подчеркивает, что медучреждение будут строить и в условиях зимних холодов. "Мы будем работать до 25 градусов мороза. Объект должны сдать в декабре 2018 года под ключ", — отметил он.

В новом центре будут использовать современное оборудование для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Возведение центра ознаменует появление в Алтайском крае новейшей методики позитронно-эмиссионной томографии, которая позволяет выявить болезнь на ранних стадиях.

В данный момент, чтобы осуществить подобную диагностику, жителям Алтайского края приходится обращаться в центры позитронно-эмиссионной томографии в Красноярске, Москве и Санкт-Петербурге.

Ежегодно в барнаульском центре будут проводить до двух тысяч обследований. В данный момент уже ведется поиск кадров для нового медицинского учреждения.