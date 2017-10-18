Фото: youtube.com
Алтайский губернатор Александр Карлин провел открытый урок в Российском университете дружбы народов (РУДН). Выступление проходило в аудитории имени Василия Шукшина, которую открыли накануне в рамках Дней культуры Алтайского края, пишет "Катунь 24".
Глава региона поблагодарил руководителей университета за возможность рассказать студентам со всего мира о Шукшине.
"Уверен, что эта аудитория будет реализовывать эту величайшую и важную миссию. Огромное спасибо за тот праздник души, который вы организовали сегодня для всех жителей Алтайского края", – цитирует слова Карлина "Катунь 24".
Уточняется, что именную аудиторию Шукшина открыли в рамках международного проекта "Сибирская аудитория". В текущем году в РУДН на филологическом факультете также появилась аудитория имени Роберта Рождественского.
В аудитории Шукшина развешаны стенды с биографией актера и писателя. В классе также есть его бюст, подаренный автором проекта "Аллея российской славы" Михаилом Сердюковым.
Канал также опубликовал запись части выступления губернатора Алтайского края перед студентами.
Комментарии
Почему бы ему перед студентами Алтайского края не выступить ?
покажите студентов не седых и редковолосых как на фото
18.10.2017 13:46
колхозанин
покажите студентов не седых и редковолосых как на фото
Это студенты-заочники
Аки пчела, всё в трудах - да заботах, В Москву, в Москву - карету мне, карету......
Да уж, староваты студенты в РУДН.
А карлин все про турбулентность втирает. Зациклило на турбулентности. Может летать в Москву пореже надо?
выслуживается