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Алтайский губернатор Александр Карлин провел открытый урок в Российском университете дружбы народов (РУДН). Выступление проходило в аудитории имени Василия Шукшина, которую открыли накануне в рамках Дней культуры Алтайского края, пишет "Катунь 24".

Глава региона поблагодарил руководителей университета за возможность рассказать студентам со всего мира о Шукшине.

"Уверен, что эта аудитория будет реализовывать эту величайшую и важную миссию. Огромное спасибо за тот праздник души, который вы организовали сегодня для всех жителей Алтайского края", – цитирует слова Карлина "Катунь 24".

Уточняется, что именную аудиторию Шукшина открыли в рамках международного проекта "Сибирская аудитория". В текущем году в РУДН на филологическом факультете также появилась аудитория имени Роберта Рождественского.

В аудитории Шукшина развешаны стенды с биографией актера и писателя. В классе также есть его бюст, подаренный автором проекта "Аллея российской славы" Михаилом Сердюковым.

Канал также опубликовал запись части выступления губернатора Алтайского края перед студентами.