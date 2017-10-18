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Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей с символами Дальнего Востока и Севастополя поступили в обращение в Приморье. Об этом в среду, 18 октября, пишет ТАСС со ссылкой на отдел по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка РФ.

Уточняется, что новые банкноты были выданы кредитным организациям, которые ведут кассовое обслуживание физических и юридических лиц. "Банкноты образца 2017 года попадут в наличное обращение при совершении гражданами и организациями расчетных операций", — цитирует агентство сообщение.

Агентство напоминает, что общероссийская кампания по выбору символов для новых купюр началась в июне минувшего года. Центробанк создал специальный сайт Твоя-Россия.рф. Итоги конкурса были подведены в октябре того же года. В результате победителями стали Дальний Восток и Севастополь, а символами выбрали космодром Восточный и мост на остров Русский, Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.

В четверг, 12 октября, глава Банка России Эльвира Набиуллина и гендиректор Гознака Аркадий Трачук в ходе пресс-конференции представили новые банкноты.