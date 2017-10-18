Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль такси вынесло на трамвайные рельсы в результате ДТП, случившегося в Барнауле днем в среду, 18 октября.

"Разворот на Попова. Очевидцы сообщают: таксист не пропустил трамвай, получил удар в переднее левое крыло и отскочил на рельсы", — информирует паблик Barnaul 22.

На фото с места событий видно, что машина оказалась между двумя линиями трамвайных путей.