Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль такси вынесло на трамвайные рельсы в результате ДТП, случившегося в Барнауле днем в среду, 18 октября.
"Разворот на Попова. Очевидцы сообщают: таксист не пропустил трамвай, получил удар в переднее левое крыло и отскочил на рельсы", — информирует паблик Barnaul 22.
На фото с места событий видно, что машина оказалась между двумя линиями трамвайных путей.
Комментарии
Таксисты вообще не знают, что такое рядность, повороты, и особенно вежливость.
Все таксисты ездят безобразно, а яндекс особенно...
но яндекс часто удивляет своим странным поведением на дороге, характерным для чайников или может быть они сильно уставшие