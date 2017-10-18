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Ситуация возле здания Верховной рады Украины, где митингующие во вторник, 17 октября, разбили палаточный городок, в среду, 18 октября, спокойная. В правительственном квартале были усилены меры безопасности, пишет РИА "Новости".

Днем ранее тысячи человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", партии бывшего грузинского лидера и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и несколько общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Участники акции протеста разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что пробудут рядом с парламентом до тех пор, пока их требования не выполнят.

По данным на 8:15 мск среды, 18 октября, усилена охрана общественного порядка в правительственном квартале, правоохранители частично перекрыли проезд на центральных улицах. По данным полицейских, в палаточном городке сейчас находится около 200 активистов. Примерно столько же рядом со зданием Рады сотрудников полиции и Нацгвардии Украины. Правоохранители оцепили здание парламента, подходы к зданию Верховной рады перекрыты железными заборами. В палаточном городке работает полевая кухня, обстановка спокойная.

Агентство отмечает, что, согласно повестке работы Рады, в среду депутаты будут дальше рассматривать медицинскую реформу. По словам спикера парламента Андрея Парубия, требования участников протестных акций будут рассмотрены в четверг.