Фото: vk.com/incident_22

Автомобиль превратился в груду металла в результате страшного ДТП, случившегося на Чуйском тракте в Алтайском крае утром 18 октября.

По данным краевой ГИБДД, авария случилась на 363-м километре федеральной автодороги Р-256.

По информации полиции, ДТП произошло в 05:25. Предварительно установлено, что водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21121, следовал в сторону Бийска и выехал на "встречку".

В результате произошло столкновение с грузовиком. Водитель легковушки был доставлен в бийскую горбольницу.