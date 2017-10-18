Фото: vk.com/incident_22
Автомобиль превратился в груду металла в результате страшного ДТП, случившегося на Чуйском тракте в Алтайском крае утром 18 октября.
По данным краевой ГИБДД, авария случилась на 363-м километре федеральной автодороги Р-256.
По информации полиции, ДТП произошло в 05:25. Предварительно установлено, что водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21121, следовал в сторону Бийска и выехал на "встречку".
В результате произошло столкновение с грузовиком. Водитель легковушки был доставлен в бийскую горбольницу.
Комментарии
водитель жив??? да он не в рубашке... он в бронежилете родился
Машину больше изуродовали пока вытаскивали водителя и грузили на эвакуатор.