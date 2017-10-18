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Журнал Forbes опубликовал топ-400 богатейших американцев текущего года. Главным неудачником нового рейтинга стал действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп: за год его состояние рухнуло на 600 миллионов долларов и теперь составляет 3,1 миллиарда долларов, пишет "Лента.ру".

Отмечается, что республиканец разместился на 248-й строчке в рейтинге.

Возглавил список основатель Microsoft Билл Гейтс, чье состояние за год выросло на 8 миллиардов и достигло 89 миллиардов долларов. В тройку лидеров также вошли основатель интернет-гиганта Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос (нарастил состояние на 14,5 миллиарда долларов) и инвестор и гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, чье состояние увеличилось за год на 12,5 миллиарда и достигло 78 миллиардов долларов.

В топ-5 также попали основатель Facebook Марк Цукерберг, его состояние в текущем году выросло на 15,5 миллиарда и достигло 71 миллиарда долларов, а также сооснователь и председатель совета директоров Oracle Ларри Элисон (состояние увеличилось до 59 миллиардов долларов).

Отмечается, что входной порог в топ-400 богатейших граждан США в текущем году достиг рекордных 2 миллиардов долларов. Также был побит рекорд общего состояния всех богатых американцев: теперь это 2,7 триллиона долларов. Средний размер состояния составил 6,7 миллиарда долларов.