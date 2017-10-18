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Журнал Forbes опубликовал топ-400 богатейших американцев текущего года. Главным неудачником нового рейтинга стал действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп: за год его состояние рухнуло на 600 миллионов долларов и теперь составляет 3,1 миллиарда долларов, пишет "Лента.ру".
Отмечается, что республиканец разместился на 248-й строчке в рейтинге.
Возглавил список основатель Microsoft Билл Гейтс, чье состояние за год выросло на 8 миллиардов и достигло 89 миллиардов долларов. В тройку лидеров также вошли основатель интернет-гиганта Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос (нарастил состояние на 14,5 миллиарда долларов) и инвестор и гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, чье состояние увеличилось за год на 12,5 миллиарда и достигло 78 миллиардов долларов.
В топ-5 также попали основатель Facebook Марк Цукерберг, его состояние в текущем году выросло на 15,5 миллиарда и достигло 71 миллиарда долларов, а также сооснователь и председатель совета директоров Oracle Ларри Элисон (состояние увеличилось до 59 миллиардов долларов).
Отмечается, что входной порог в топ-400 богатейших граждан США в текущем году достиг рекордных 2 миллиардов долларов. Также был побит рекорд общего состояния всех богатых американцев: теперь это 2,7 триллиона долларов. Средний размер состояния составил 6,7 миллиарда долларов.
Комментарии
Ну вот Трамп обеднел, сам виноват
Влетел больше, чем на полмиллиарда баксов
Зато наш без движения, как был прицеп так и остался - стабильность называется!