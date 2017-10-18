фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Международная православная выставка-форум "От покаяния к воскресению России" открылась в Барнауле в ТЦ "Пионер". Организаторами выступили Алтайская митрополия и выставочное общество "Уральские выставки".

На выставке представлены товары из России, Белоруссии, Украины, Греции, Молдовы, Палестины.

Помимо икон, свечей, книг и прочей церковной утвари, в ТЦ "Пионер" можно увидеть экспозицию, посвященную историческим событиям 1917 года: заговору и отстранению царя Николая II. Кроме этого, на выставке можно приобрести масло, мед, травы, одежду из хлопка, льна и шерсти, а еще изделия народных промыслов.

Выставка будет работать до 23 октября.