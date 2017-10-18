фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Международная православная выставка-форум "От покаяния к воскресению России" открылась в Барнауле в ТЦ "Пионер". Организаторами выступили Алтайская митрополия и выставочное общество "Уральские выставки".
На выставке представлены товары из России, Белоруссии, Украины, Греции, Молдовы, Палестины.
Помимо икон, свечей, книг и прочей церковной утвари, в ТЦ "Пионер" можно увидеть экспозицию, посвященную историческим событиям 1917 года: заговору и отстранению царя Николая II. Кроме этого, на выставке можно приобрести масло, мед, травы, одежду из хлопка, льна и шерсти, а еще изделия народных промыслов.
Выставка будет работать до 23 октября.
Комментарии
...заговору и отстранению царя Николая II
так он вроде сам самоотстранился
вот его предок не захотел самоотстраняться - так его того, табакеркой отстранять пришлось
а где стенд бога Кузи ?
Хи-хи, на 4-ой фотке под "житиями святых" информация "принимаем карты VISA и других банков". Темнота.
стригут свою паству
Ярмарка бесполезных вещей.
а какое отношение имеет РПЦ к событиям 100-летней давности?
ну и еще один вопрос. православные ножи для православных жертвоприношений что ли?
Духовность достигается через фетишизм и выдуманные попами обряды
а как это изображение относится к православию?