Почти месяц прошел с момента обнаружения под Новоалтайском тела 23-летнего лейтенанта полиции Сергея Данько.
Как сообщили порталу Amic.ru в региональном управлении Следственного комитета, расследование в связи с этой трагедией продолжается. Известно, что переквалификации не произошло — все мероприятия осуществляются рамках возбужденного ранее уголовного дела о безвестном исчезновении сотрудника полиции. Какие-либо подозреваемые в деле тоже не фигурируют.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по городу Новоалтайску пропал 21 сентября.
Еще до того, как правоохранитель был найден мертвым, проводилась проверка в связи с невыходом молодого сотрудника полиции на службу. Также было возбуждено уголовное дело в связи с безвестным исчезновением Сергея Данько.
Тело молодого офицера с огнестрельным ранением головы было найдено 23 сентября в лесополосе у садоводства "Трансмашевец-2".
Вся эта история обросла большим количеством слухов и домыслов. В социальных сетях появилась информация о том, что работниками ОМОНа были задержаны двое подозреваемых в совершении преступления в отношении лейтенанта.
Однако в СКР эту информацию опровергли, отметив: "В рамках расследуемого уголовного дела подозреваемых не установлено".
Комментарии
Если у нас того, кто бетонные блоки на дороге устанавливает установить не могут, то становится тревожно смогут ли установить убийц полицейского?
18.10.2017 15:07
гость
а был ли убийца?
18.10.2017 15:17
- гость -
А были ли мотивы?
18.10.2017 15:23
- гость -
Мне вообще "до лампочки", были мотивы у кого или небыли. Надоели любители теории заговора, которые в любую тему вставляют "всепропало" "занамиследят" "путинвиноват" и прочее.