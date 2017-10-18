Почти месяц прошел с момента обнаружения под Новоалтайском тела 23-летнего лейтенанта полиции Сергея Данько.

Как сообщили порталу Amic.ru в региональном управлении Следственного комитета, расследование в связи с этой трагедией продолжается. Известно, что переквалификации не произошло — все мероприятия осуществляются рамках возбужденного ранее уголовного дела о безвестном исчезновении сотрудника полиции. Какие-либо подозреваемые в деле тоже не фигурируют.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по городу Новоалтайску пропал 21 сентября.

Еще до того, как правоохранитель был найден мертвым, проводилась проверка в связи с невыходом молодого сотрудника полиции на службу. Также было возбуждено уголовное дело в связи с безвестным исчезновением Сергея Данько.

Тело молодого офицера с огнестрельным ранением головы было найдено 23 сентября в лесополосе у садоводства "Трансмашевец-2".

Вся эта история обросла большим количеством слухов и домыслов. В социальных сетях появилась информация о том, что работниками ОМОНа были задержаны двое подозреваемых в совершении преступления в отношении лейтенанта.

Однако в СКР эту информацию опровергли, отметив: "В рамках расследуемого уголовного дела подозреваемых не установлено".