Жители Дубая заметили неопознанный ярко светящийся объект в небе над городом вечером в понедельник, 16 октября. Очевидцы засняли явление на видео, пишут "Известия".

Сначала местные жители подумали, что увидели НЛО, метеорит или горящий самолет. Но астрономы Объединенных Арабских Эмиратов объяснили, что вспышками в небе были обломки российской ракеты-носителя "Союз-2.1м", которые сгорали в атмосфере после того, как вывели на орбиту космический грузовик "Прогресс МС-01".

Напомним, ракета "Союз" с "Прогрессом" успешно стартовала с Байконура 14 октября. Спустя 8 минут 48 секунд космический грузовой корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на орбиту.

"Прогресс МС-07" доставил на МКС свыше двух тонн разных грузов, включая воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, топливо и другие.

